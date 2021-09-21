За ознаками, які відбуваються зараз у людстві, ми наближаємося до другого пришестя

19 вересня 2021 року після Божественної літургії у Володимирському кафедральному соборі Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся до парафіян із приводу поширення в українському суспільстві пропаганди розбещенності та гомосексуалізму.

Архістратиг Божий Михаїл завжди боровся проти зла. І він скинув з небес денницю, який загордився перед Богом. Архістратиг Михаїл протягом всієї історії людського роду допомагав і народам, і окремим людям. І тому ми потребуємо його допомоги в наш час. А наш час особливий, коли добро і зло змішується так, що люди не розрізняють, де добро, а де зло.

Наприклад, ви бачили як шанують розпусту і гомосексуалізм? Дають їм зелене світло, дорогу дають. Кому дають? Злу. А чому дають? Тому що не бачать різниці між добром і злом. А ми повинні твердо стояти на законі Божому. Згадайте Содом і Гоморру, Бог знищив, за що, за розпусту і гомосексуалізм. А тепер ці гріхи підносять на висоту. То з ким ці люди які підтримують цей гріх, з Богом чи з дияволом? Розумна людина скаже – з дияволом, і тому ми як християни, повинні твердо стояти на дорозі заповідей Божих. Не відступати від добра, навіть якщо буде загрожувати смерть. Краще померти і ввійти у вічне життя, ніж спокуситися цією неправдою і цим беззаконням, і потім вічно знаходитися в стражданнях у пеклі. Ми повинні себе у цих думках і почуттях утвердити не тільки самим протистояти, а й інших вчити як треба жити у цьому гріховному світі.

По ознаках, які відбуваються зараз у людстві, ми наближаємось до другого пришестя. Ми не знаємо коли це станеться, як Господь сказав, що ніхто не знає коли буде друге пришестя Христа Спасителя. Але ознаки Господь дав, і Він сказав: ось коли ви бачите що бруньки на деревах розпускаються, ви кажете, наступає весна, так і ми по цих ознаках можемо визначити наближення пришестя Христового. А які це ознаки? Коли у світі збільшиться гріховність і беззаконня, коли добро називають злом, а зло називають добром. Гомосексуалізм і розбещеність називають добром? Називають. Оце і є одна із ознак близького другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа на Страшний суд.

Дорогі браття і сестри, ми повинні твердо стояти у вірі і дотримуватися заповідей Божих, і відкидати всяке зло, звідки б воно не виходило, і нічого не боятися, ні влади, ні злих сил, бо з нами Бог і посилає він таких помічників як Архістратиг Божий Михаїл. Богу нашому слава на віки віків.

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