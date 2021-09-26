Новий бюджет не передбачає достатньої компенсації підвищенню ціни на газ, – нардеп

Простих споживачів не врятують навіть субсидії, оскільки наступного року їх можуть ще більше скоротити

Російський «Газпром штучно» створив дефіцит газу в Європі, – Княжицький

У той час, коли Європу вже «трясло» від рекордного підвищення ціни на газ, уряд Зеленського обіцяв громадянам, що зростання комунальних платежів не буде. І це при тому, що в тарифі на опалення частка газу складає 70-80%. Про це йдеться у програми на Еспресо.TV.

Ще влітку кубометр газу коштував трохи більше як 5 гривень – «блакитне паливо» завжди дешевшає влітку та росте в ціні на зиму. Середня ціна за рік мала коливатися у межах 7 грн. Але у вересні відбувся шокуючий стрибок і зараз кубометр газу вартує понад 20 грн, а це вчетверо дорожче, ніж влітку. Хоча експерти попереджають, що навіть ця вартість – не остаточна. Ціна на газ в Україні залежить від його вартості в Євросоюзі, а там – справжній енергетичний шторм.

Ціна газу в Європі наблизилася до історичного рекорду – $964 за тисячу кубів. Це – маніпулятивна вартість, оскільки російський «Газпром» штучно створив дефіцит газу в Європі. Монополія відмовилася бронювати додаткові обсяги газу через українську ГТС, щоб задовольнити потреби в ЄС. Додатковий попит у Європі виник і через відновлення економіки після пандемії, та низькі запаси газу в сховищах після аномально холодної зими 2020-2021 рр.

У попередні роки ціну збалансовували завдяки поставкам скрапленого газу морем, але цього року власники такого газу продали його в Азію, де економіка почала відновлюватися раніше, ніж у Європі.

У свою чергу Кремль при будь-яких проблемах у ЄС традиційно готовий штовхнути в спину та ще й скористатися з ситуації. Штучний ажіотаж створили з метою натиснути на Єврокомісію, аби там поспішили із видачею дозволу на комерційну експлуатацію Nord Stream 2.

«Насправді Росія руками Газпрому майстерно, треба віддати належне, деформує європейський газовий ринок – проводячи по суті гібридну спецоперацію. Маскуючи свої деструктивні дії під дію ринкових чинників», – повідомив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Українська влада обіцяла громадянам, що зростання комунальних платежів не буде. «Будь-яка інформація, яка пов’язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення чи гарячу воду – неправдива та націлена на дестабілізацію ситуації в суспільстві», – заявив 20 вересня 2021 р директор інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз» Максим Белявський.

А тим часом в Спілці споживачів комунальних послуг порахували: якщо опалення умовних 50 кв.м. у Києві торік коштувало бл 2000 грн, то цієї зими – 2500–2700 грн. І це без інших платежів, які також виростуть.

«Навіть, якщо ми порахуємо загальну суму платіжки, яка виходить в середнього українця взимку – це близько 4000 грн щонайменше. І на ту середню зарплату, яка в нас є в регіонах – це близько 9000 грн, то людина змушена половину суми віддавати за комунальні послуги. Я порівнював з Польщею і виходить, що ми повинні або зменшити комунальні послуги щонайменше на 40%, або підняти зарплати», – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що робить при цьому влада? Замість правильно зверстати бюджет на наступний рік і передбачити компенсації – вже призначили винних. Ними після закінчення опалювального сезону стануть місцеві органи самоврядування.

Так, в регіонах вже готують нормативну базу для підвищення тарифів – місцеве самоврядування знову, як в часи Януковича, втратило свою незалежність і перетворилося на офіціанта Банкової, обурюються експерти.

Простих споживачів не врятують навіть субсидії, оскільки наступного року їх можуть ще більше скоротити, адже влада не передбачила збільшення фінансування цієї програми у проєкті бюджету на 2022 рік.

На 2021 рік було передбачено 33 мільярди грн на субсидії, але вони уже використані і до кінця року передбачено ще 12 млрд. Всього – 45 мільярдів гривень. Тоді як проєктом бюджету на 2022 рік передбачено лише 38,4 мільярди грн. Нагадаємо, що в 2018 році сума субсидій складала 72 мільярди.

У європейських країнах влада не кидає своїх громадян напризволяще й допомагає боротися з високими цінами на газ. До прикладу, в Іспанії 2,6 млрд євро із прибутків енергетичних компаній підуть на підтримку споживачів. А також в зимові місяці знизять податки в електроенергетиці – з 5,1% до 0,5%. Населення отримає компенсацію за зростання тарифів. І таким чином вартість газу підніметься лише на 4%, а не на ринкові 28%. Аби отримати кошти на це Іспанія продасть квоти на викиди парникових газів – на суму 900 мільйонів євро.

У Греції незаможним родинам заплатять одноразову компенсацію, а 70% споживачів щомісяця отримуватимуть доплату у розмірі 9 євро на перші 300 кВт електрики. А в Італії уряд вже скерував додаткових 1,2 мільярда євро на компенсацію тарифів.

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