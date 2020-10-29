У Сінгапурі представили «миттєвий коронатестер»



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Апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати Фото: Reuters

Пілотне дослідження показало, що винайдений апарат діагностував коронавірус із точністю більш ніж 90%

Сінгапурський стартап Breathonix представив нову розробку для тестування зараження вірусом Covid-19, яка показує результат впродовж однієї хвилини.

Як повідомляє Reuters, апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати.

Пілотне дослідження за участю 180 добровольців показало, що винайдений апарат діагностував коронавірус із точністю більш ніж 90%. При цьому він на 70% дешевший, ніж широковживані ПЛР-тести.

Розробники тестера сподіваються отримати дозвіл на свій винахід від регуляторних органів на початку наступного року.

До слова, Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати нові методи для діагностики коронавірусу.

Як повідомлялося, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.