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    У світі

    У Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу

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    Дитина, яка народилася цього місяця, не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу - У Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу
    Дитина, яка народилася цього місяця, не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу

    Жінка перед пологами перенесла Covid-19 у легкій формі

    У Сінгапурі жінка, яка перехворіла під час вагітності коронавірусною хворобою, народила здорову дитину, яка вже має антитіла до Covid-19.

    Про це повідомляє Radio New Zealand.

    Дитина, яка народилася цього місяця, не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу.

    «Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до Covid-19 під час вагітності», – сказала мати Селін Нг-Чан.

    Зазначається, що Нг-Чан перенесла хворобу у легкій формі та була виписана з лікарні через два з половиною тижні.

    Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що поки невідомо, чи може вагітна жінка з Covid-19 передавати вірус своїй дитині під час вагітності чи пологів. На сьогодні активних частинок вірусу не виявлено ані в зразках амніотичної рідини (навколоплідні води) у вагітних жінок, ані у грудному молоці.

    До слова, нове дослідження показало, що імунітет до коронавірусу має удвічі більше людей, ніж вважалося раніше.

    Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет.

    Також лікар Комаровський пояснив, чому багато хто не хворіє на Covid-19.

    Теги: діти медицина лікар жінка імунітет Сингапур коронавірус
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