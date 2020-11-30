У Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу

Дитина, яка народилася цього місяця, не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу

Жінка перед пологами перенесла Covid-19 у легкій формі

У Сінгапурі жінка, яка перехворіла під час вагітності коронавірусною хворобою, народила здорову дитину, яка вже має антитіла до Covid-19.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Дитина, яка народилася цього місяця, не має захворювання на Covid-19, але має антитіла до вірусу.

«Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до Covid-19 під час вагітності», – сказала мати Селін Нг-Чан.

Зазначається, що Нг-Чан перенесла хворобу у легкій формі та була виписана з лікарні через два з половиною тижні.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що поки невідомо, чи може вагітна жінка з Covid-19 передавати вірус своїй дитині під час вагітності чи пологів. На сьогодні активних частинок вірусу не виявлено ані в зразках амніотичної рідини (навколоплідні води) у вагітних жінок, ані у грудному молоці.

До слова, нове дослідження показало, що імунітет до коронавірусу має удвічі більше людей, ніж вважалося раніше.

Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет.

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