Імунітет до коронавірусу має удвічі більше людей, ніж вважалося раніше – нове дослідження

Багато людей захищені від коронавірусу завдяки імунітету від перенесених раніше застуд

Мільйони людей, які раніше не хворіли на Covid-19, мають захисні Т-клітини, які формують у них імунітет до коронавірусу. Вони виробилися в організмі від перенесених раніше аналогічних вірусів застуди. Про це йдеться в результатах дослідження Public Health England, повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що природний імунітет до коронавірусу трапляється в два рази частіше, ніж вважали експерти.

Т-клітини - необхідні для того, щоб вбивати інші клітини людини, які вже інфіковані коронавірусом, щоб вони не могли заразити інші.

Антитіла й інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він уже інфікував організм.

Дослідження, яке проводили в червні серед 2847 британських медиків, поліції і пожежників, показало, що 25% з них мали високий рівень Т-клітин, які розпізнають Covid-19.

Це більше, ніж аналогічні дослідження про антитіла, які проявляли не більш як 6% позитивних результатів Covid-19.

Зазначається, що після другої хвилі коронавірусу дані про імунітет ймовірно зміняться.

За оцінкою експертів відділу біостатистики Кембриджського університету, 7,37 млн людей вже заразилися коронавірусом і відповідно можуть мати імунітет.

Водночас дослідження Public Health England каже, що пропорція людей з імунітетом може бути насправді вищою і дорівнює 14 мільйонам людей і більше.

Досі більшість дослідників звертали більше уваги на антитіла, які нейтралізують вірус до того, як він потрапляє в клітини організму.

У порівнянні з цим, Т-клітини проникають саме в ті клітини, які вже інфіковані вірусом і вбивають їх.

Дослідники наголосили на важливості того факту, що жодна людина з високим рівнем Т-клітин не заразиться Covid-19 протягом наступних чотирьох місяців, що дозволяє зробити висновки, що працює саме ця частина імунної системи і вона є ефективним захисним фактором.

Вони також виявили, що тільки половина з тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали також будь-які ідентифіковані антитіла проти Covid-19, з чого вчені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого.

Доктор Пітер Райтор-Сміт з Oxford Immunotec, компанії, яка розробила Т-клітинний тест, говорить: «Мається на увазі, що є група людей, які захищені від Covid-19, але не мають антитіл».

Дослідники припускають теорію, що антитіла дуже швидко зникають з організму після того, як людина вилікувалася від коронавірусу, тоді як Т-клітини діють довше.

А інша теорія полягає в тому, що у людей залишається імунітет після зараження аналогічними коронавірусами, такими як ті, що викликають застуду, навіть якщо вони ніколи не хворіли на Covid-19.

Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет.

Також нагадаємо, що наразі Україною поширюється кілька штамів коронавірусу, адже люди почали хворіти повторно.