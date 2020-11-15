Євген Комаровський пояснив, чому багато хто не хворіє на Covid-19

Комаровський також розповів, що багатьом вдасться взагалі уникнути захворювання Covid-19

Український лікар–педіатр Євген Комаровський назвав причину, завдяки якій багато людей безсимптомно переносять коронавірус. На його думку, у багатьох є вроджений імунітет до цього вірусу.

Комаровський також розповів, що багатьом вдасться взагалі уникнути захворювання.

«Так, перехворіють не всі. Хтось не може цим захворіти просто за визначенням. У нього така імунна система, що її коронавірус перемогти не може. І таких людей чимало. Це раз. По-друге, ми зараз весь час намагаємося оцінювати колективний імунітет за наявністю антитіл. Ось кажуть: «навіть у Нью-Йорку антитіла всього у 30%, незважаючи на такий спалах». Тобто нам всім до колективного імунітету, тобто до 60–70%, ще дуже довго», – сказав Комаровський в інтерв'ю виданню Гордон.

За словами Комаровського, наявність антитіл необов'язково для того, щоб людина змогла швидко впоратися з хворобою.

«Але вже ж відомо всім, що величезна кількість людей перехворіла. У них немає антитіл або вони виявляються в незначній кількості. Але імунна система залишає клітини пам'яті – вона може надалі справлятися з інфекцією. Тобто наявність антитіл необов'язково. Їх може не бути, але ти захищений. Вони є – вони просто не виявляються», – вважає Комаровський.

Лікар також заявив, що після пандемії коронавірусу світ істотно зміниться, проте нашу країну ці зміни торкнуться не сильно.

«Світ-то зміниться. Але ці глобальні зміни світу в помірній мірі торкнуться нашої країни. Ми надто далекі від цивілізації і від тих економічних законів», – сказав лікар.

Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.