Ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом

Медик радить дорослим вести здоровий спосіб життя

Коронавірус легше переносять особи з міцним імунітетом.

Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль в інтерв'ю Obozrevatel пояснив, як накопичувати імунітет дорослим.

Як виявилося, імунітет формується в дитинстві. А все, що на думку Бриля можуть зробити дорослі, – вести здоровий спосіб життя. «Не палити, не пити, займатися спортом, не ростити живіт», – сказав лікар.

Також він додав, що корисно приймати вітаміни.

«Дослідження показують, що вітамін D позитивно впливає на імунітет. Крім того, ми нині проводимо дослідження й реєструємо краплі на основі мінералів Мертвого моря та деяких трав», – розповів Бриль.

За його словами, дослідження тільки-но розпочалися, але результати вже на даному етапі показують, що краплі знижують температуру і дають відповідь на будь-які вірусні інфекції. Зокрема, на коронавірус.

«У мене були люди з температурою 39, з діабетом і з тиском. Під час прийому в них температура падала до 36,7. Нині краплі отримують близько 50 осіб. У них падає температура, підвищується сатурація тощо. Краплі впливають саме через Т-клітини, вони їх активують», – пояснив Бриль.

До слова, ізраїльський реаніматолог розкритикував «мракобісся» української медицини.