  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом

    • Розсилка
    <p>Дослідження показують, що вітамін D позитивно впливає на імунітет</p> - Ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом

    Дослідження показують, що вітамін D позитивно впливає на імунітет

    Медик радить дорослим вести здоровий спосіб життя

    Коронавірус легше переносять особи з міцним імунітетом.

    Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль в інтерв'ю Obozrevatel пояснив, як накопичувати імунітет дорослим.

    Як виявилося, імунітет формується в дитинстві. А все, що на думку Бриля можуть зробити дорослі, – вести здоровий спосіб життя. «Не палити, не пити, займатися спортом, не ростити живіт», – сказав лікар.

    Також він додав, що корисно приймати вітаміни.

    «Дослідження показують, що вітамін D позитивно впливає на імунітет. Крім того, ми нині проводимо дослідження й реєструємо краплі на основі мінералів Мертвого моря та деяких трав», – розповів Бриль.

    За його словами, дослідження тільки-но розпочалися, але результати вже на даному етапі показують, що краплі знижують температуру і дають відповідь на будь-які вірусні інфекції. Зокрема, на коронавірус.

    «У мене були люди з температурою 39, з діабетом і з тиском. Під час прийому в них температура падала до 36,7. Нині краплі отримують близько 50 осіб. У них падає температура, підвищується сатурація тощо. Краплі впливають саме через Т-клітини, вони їх активують», – пояснив Бриль.

    До слова, ізраїльський реаніматолог розкритикував «мракобісся» української медицини.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Теги: здоров'я медицина лікар імунітет коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies