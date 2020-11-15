Медики назвали звички, що знижують імунітет

У холодну пору року важливо адекватно тепло одягатися, і особливо важливо, щоб не мерзли ноги

Медики назвали звички, котрі знижують імунітет.

Про це пише журнал Freundin.

Фахівці назвали найголовніші чинники, які впливають на ослаблення імунітету і схильність до сезонних захворювань.

Промерзання

Фахівці пояснюють: коли ми замерзаємо, слизова оболонка носа і горла погано забезпечується кров’ю – це полегшує проникнення патогенів в організм. У холодну пору року важливо адекватно тепло одягатися, і особливо важливо, щоб не мерзли ноги.

Занадто інтенсивні фізичні навантаження

Важка робота, виснажливі тренування теж є фактором, що різко знижує імунітет. Дослідження показали, що підвищені навантаження сприяють зменшенню кількості лейкоцитів в організмі.

Знеболюючі

Парацетамол, ібупрофен і АСК блокують фермент, без якого неможливе утворення відповідних антитіл. Медики радять не приймати цих препаратів на початку захворювання при ще слабких симптомах.

Алкоголь і сигарети

І алкоголь, і сигарети маю властивість деактивувати імунні клітини. У сезон зростання інфекцій лікарі настійно рекомендують прагнути до зниження споживаної кількості спиртного і тютюну і тим більше не вживати їх разом – таке поєднання завдає по-справжньому руйнівний удар по імунітету.

Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.