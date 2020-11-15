Медики назвали звички, що знижують імунітет
У холодну пору року важливо адекватно тепло одягатися, і особливо важливо, щоб не мерзли ноги
Медики назвали звички, котрі знижують імунітет.
Про це пише журнал Freundin.
Фахівці назвали найголовніші чинники, які впливають на ослаблення імунітету і схильність до сезонних захворювань.
Промерзання
Фахівці пояснюють: коли ми замерзаємо, слизова оболонка носа і горла погано забезпечується кров’ю – це полегшує проникнення патогенів в організм. У холодну пору року важливо адекватно тепло одягатися, і особливо важливо, щоб не мерзли ноги.
Занадто інтенсивні фізичні навантаження
Важка робота, виснажливі тренування теж є фактором, що різко знижує імунітет. Дослідження показали, що підвищені навантаження сприяють зменшенню кількості лейкоцитів в організмі.
Знеболюючі
Парацетамол, ібупрофен і АСК блокують фермент, без якого неможливе утворення відповідних антитіл. Медики радять не приймати цих препаратів на початку захворювання при ще слабких симптомах.
Алкоголь і сигарети
І алкоголь, і сигарети маю властивість деактивувати імунні клітини. У сезон зростання інфекцій лікарі настійно рекомендують прагнути до зниження споживаної кількості спиртного і тютюну і тим більше не вживати їх разом – таке поєднання завдає по-справжньому руйнівний удар по імунітету.
Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.