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    Два вітаміни і цинк. Вчені назвали ефективні речовини для зміцнення імунітету

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    <span>Низький рівень вітаміну D пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку респіраторних захворювань у дорослих і дітей</span> - Два вітаміни і цинк. Вчені назвали ефективні речовини для зміцнення імунітету
    Низький рівень вітаміну D пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку респіраторних захворювань у дорослих і дітей

    Для боротьби з інфекціями, в тому числі з коронавірусом, організму потрібен вітамін С, D і цинк

    Для зміцнення імунітету найбільш ефективними є вітаміни С і D, а також цинк. Про це розповіла доцент кафедри Дієтології і харчування Університету Флориди Христина Паласіос.

    Так, вітамін С життєво важливий для лейкоцитів, які допомагають боротися з інфекціями. У зимовий період, коли особливо гостро стоїть питання захисту організму від вірусів, Паласіос рекомендувала вживати апельсини, грейпфрути, полуницю, помідори і журавлину, багаті вітаміном С.

    Низький рівень вітаміну D пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку респіраторних захворювань у дорослих і дітей, тому фахівець порадила приймати відповідну добавку, уточнивши дозування у лікаря.

    Вирішальне значення для нормального розвитку і функціонування клітин, що впливають на функціонування імунної системи, має цинк. Паласіос підкреслила, що підвищена концентрація цинку в організмі може пригнічувати реплікацію вірусів.

    Зазначимо, що лікарі закликають не займатися самолікуванням коронавірусної хвороби і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні. «Якщо пацієнт стикнувся з проблемою, що він захворів і в нього немає зараз контакту з сімейним лікарем, він може приймати препарати на кшталт вітаміну D, цинк, вітамін C, жарознижувальні засоби, пити чай, калину-малину – те, до чого всі ми звикли у своєму буденному житті. Але якщо з’являються симптоми такі, як висока температура, яка не збивається жарознижувальними засобами, або збивається дуже коротко і не сильно, якщо з’являється нехарактерна для пацієнта задишка, якщо з’являються такі симптоми, як набряк ніг або кровохаркання, обов’язково треба терміново звертатися до лікаря», – дала пораду завідувачка інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

    Також ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.

    Крім того, нове дослідження показало, що імунітет до коронавірусу має удвічі більше людей, ніж вважалося раніше.



    Теги: лікар хвороби імунітет
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