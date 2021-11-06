У Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз: загинули сотні людей (фото)

За різними даними, кількість жертв коливається від 100 до понад 400 осіб

У столиці західноафриканської держави Сьєрра-Леоне Фрітауне вибухнув бензовоз, загинули сотні людей. Про це повідомляють місцеві сайти.

За словами мера Фрітауна Івонн Акі-Сав'єрр, бензовоз зіткнувся з вантажівкою у житловому кварталі Бай Бурех Роуд. «За чутками, загинули понад сто людей», - повідомила вона.

За інформацією Daily Star, бензовоз вибухнув на жвавому перехресті перед супермаркетом. Це сталося близько 22:00 за місцевим часом (1:00 за київським часом), коли люди збираються, щоб купити бензин на розлив.

Один із очевидців розповів, що після аварії стався витік палива і люди «кинулися красти бензин». За словами чоловіка, загинуло близько 200 людей.

Місцевий портал Sierraloaded повідомив про більш ніж 400 жертв. За його інформацією, також згорів автобус з людьми та кілька автомобілів, магазини та лавки поблизу.

Нагадаємо, родина з семи осіб потрапила у моторошну аварію в Миколаївській області. У результаті дорожньої пригоди три людини загинули, четверо госпіталізованих.

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