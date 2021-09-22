Дизпаливо стрімко дорожчає. Стала відома причина

Дизпаливо вже подорожчало на 5-6%

«Укрзалізниця» не може впоратись зі зростанням попиту на постачання пального, і проблеми з поверненням порожніх цистерн тільки наростають. Через це в регіонах виникли перебої з поставками та відбулось значне здорожчання дизельного палива. Про це повідомляє Auto24.

За підсумками оперативного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», за минулий тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного палива в середньому зросли на 1,31 грн/л (+5,49%), бензинів – на 8-11 коп./л, або на 0,35%.

Але при цьому в деяких регіонах ціни зросли значно більше. Так, в Коростені 20 вересня ціни на 1,7 грн/л перевищували номінальну вартість тижнем раніше. В Новограді з минулої п'ятниці бензин додав 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

У столичному регіоні за тиждень прайси злетіли в середньому на 1,50 грн/л. Пропозиції 20 вересня були в широкому діапазоні, від 25,00 до 25,70 грн/л.

Опитані виданням учасники ринку зазначають: основною причиною зростання цін стали затримки залізничних цистерн на вузлових станціях «Укрзалізниці», які й спровокували локальні дефіцити дизельного палива.

«Через неповернення порожніх вагонів «Укрзалізницею» назад на Волгоградський НПЗ, ще з минулого тижня на сході країни спостерігаються перебої з постачанням ресурсу. А цього тижня проблеми відчули в Коростені», – розповідає один із трейдерів.

Нагадаємо, помітні затримки залізничних цистерн на вузлових станціях «Укрзалізниці» почалися в перших числах осені. Тоді ці затримки спровокували локальні дефіцити ДТ, і як наслідок – ажіотаж на ринку. Тепер цей ажіотаж призвів до зростання цін на дизпаливо.

Раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що «Укрзалізниця» перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.