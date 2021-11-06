На Миколаївщині багатодітна сім’я потрапила у жахливу аварію: батько і двоє дітей загинули (фото, відео)

Родина з семи осіб потрапила у моторошну аварію в Миколаївській області

Внаслідок зіткнення автомобіль з сім’єю перекинувся та злетів у кювет

Родина з семи осіб потрапила у моторошну аварію в Миколаївській області. У результаті дорожньої пригоди три людини загинули, четверо госпіталізованих. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Інцидент стався 6 листопада на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району. Chevrolet Lacetti зіткнувся з ВАЗ-2101, у якій перебувала сім’я з дітьми.

Унаслідок зіткнення автомобіль з сім’єю перекинувся та злетів у кювет. 33-річний водій і двоє дітей віком 5 і 3 роки загинули на місці. 27-річна жінка і троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався.

На місці аварії працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей». Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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