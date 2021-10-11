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    На заправках може зникнути дизельне пальне. Названо причину

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    В Україні може зникнути дизель - На заправках може зникнути дизельне пальне. Названо причину
    В Україні може зникнути дизель
    Фото: Glavcom.ua

    Україна може залишитися без дизельного пального вже 16 жовтня

    З 16 жовтня 2021 року українці можуть залишитися без дизельного пального. Таку заяву зробила Нафтогазова Асоціація України (НАУ). Причина – «критичні помилки», допущені при внесенні змін до техрегламенту для світлих нафтопродуктів.

    Також ці помилки, за інформацією НАУ, можуть призвести і до дефіциту бензинів.

    Перша помилка

    У повідомленні йдеться, що перша помилка полягає у відсутності у регламенті показника «граничної температури фільтрованості» для зимового і арктичного видів дизельного пального. В такому випадку проведення відповідності ДП вимогам регламенту і оформлення паспорта якості палива стає неможливим.

    Асоціація пояснює, що з 16 жовтня 2021 року імпортери і вітчизняні виробники не зможуть продавати зимовий дизель, а продаж літнього пального з 16 жовтня буде заборонений у зв'язку із закінченням літнього періоду.

    Друга помилка

    Друга помилка стосується бензинів. За інформацією НАУ, при внесенні змін до регламенту була введена нова класифікація бензину без вмісту біоетанолу - Е0. При цьому, крім опису такого бензину, необхідно було також прописати порядок його маркування, чого не було зроблено.

    В результаті бензин Е0 начебто існує – є його опис, вимоги до фізико-хімічними показниками та інше, а як він повинен бути маркований в паспортах якості, в регламенті не вказано.

    Таким чином, такий бензин продається з ризиками отримання величезних штрафів за формальні невідповідності в документах, що виникли в зв'язку з допущеною в технічному регламенті помилкою.

    Тож, асоціація звернулася до прем'єр-міністра із проханням до 15 жовтня виправити помилки.

    Які заправки продають неякісне пальне - дивіться за цим посиланням.

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    Теги: бензин АЗС дизельне пальне
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    На заправках може зникнути дизельне пальне. Названо причину