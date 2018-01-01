У справі про втручання РФ у вибори допитали генпрокурора США

Допит Джеффа Сешнса був минулого тижня і тривав кілька годин

Генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією. Відомо, що Сешнс став першим чинним членом адміністрації Трампа, який давав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, пише New York Times із посиланням на представника міністерства юстиції США Сару Ісгур Флорес. Газета



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Генпрокурор США Джефф Сешнс

Допит Джеффа Сешнса був минулого тижня і тривав кілька годин

Генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Відомо, що Сешнс став першим чинним членом адміністрації Трампа, який давав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, пише New York Times із посиланням на представника міністерства юстиції США Сару Ісгур Флорес.

Газета уточнює, що допит із генпрокурором був минулого тижня і тривав кілька годин.

Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером.

За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

Джерело: ВВС Україна