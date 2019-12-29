У США ініціювали розслідування стосовно компанії BMW



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінансовий регулятор запідозрив BMW у штучному покращенні продажів

Німецька компанія BMW підозрюється в маніпулюванні статистикою продажів автомобілів у США.

За повідомленням The Wall Street Journal, комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) визнала звітність німецької компанії підозрілою. Якщо провина BMW буде доведена, автовиробнику загрожує багатомільйонний штраф, повідомляє Мotorcar.

Американський фінансовий регулятор запідозрив BMW у штучному покращенні продажів. Були підозри, що баварський концерн змушує автосалони купувати додаткові партії автомобілів для резервного та тестового парку. Таким чином, автовиробник збільшив загальну кількість проданих автомобілів, покращив звітність та надав інвестору привабливішу ринкову картину.

Цілком можливо, що «покращенням» продажів у BMW намагалися закінчити рік на лідируючій позиції в американському преміальному сегменті. Баварська компанія показує порівнянні результати з концерном Daimler і може вперше за чотири роки закінчити календарний рік на першому місці за статистикою проданих автомобілів преміум-класу.

Автосалони BMW, на умовах анонімності, поскаржились на автовиробник, адже розширення парку тестових та замінних автомобілів знижує маржу продажів, а продаж автомобілів із резервного парку є менш вигідним для салонів, оскільки на такі транспортні засоби доведеться робити додаткові знижки.

Речник BMW повідомив The Wall Street Journal, що компанія поінформована про початок розслідування і готова співпрацювати з владою США.

Варто додати, для баварського виробника підозри в маніпулюванні статистикою продажів на американському ринку не є чимось новим. Три роки тому глава північноамериканської філії BMW вже скаржився на «великий тиск» концерну, який змушував дилерів завищувати показники продажів.

У вересні цього року комісія США також оштрафувала Fiat Chrysler Automobiles на 40 мільйонів доларів за маніпулювання звітності. Розслідування встановило, що автовиробник змушував дилерів підробляти статистику продажів, щоб ввести в оману інвесторів. Цікаво, що в цей час FCA був у процесі об’єднання з французьким концерном PCA.

Нагадаємо, BMW презентує новий i3 Urban Suite Concept.

Як повідомлялося, Ердоган представив перше турецьке авто.