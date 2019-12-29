У США в будинку рабина на Хануку влаштували різанину (відео)
Невідомий напав на перехожих біля синагоги
У суботу, 28 грудня, під час святкування Хануки, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.
Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.
Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п’ять осіб.
One of the victims was stabbed at least 6 times. The fifth/least severe case had a cut in his hand. Perp left in a vehicle with tag number HPT-5757 per the person who saw it and we confirmed it with him directly (but it was dark and rushed.) a Gray Nissan Sentra.— OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019
Карта з місцем нападу
Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п’ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні.
*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.— Mike Cernovich (@Cernovich) December 29, 2019
Credit - Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf
Нагадаємо, у квартирі в Голосіївському районі сталася різанина.
Як повідомлялося, п’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець.