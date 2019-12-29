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    У світі

    У США в будинку рабина на Хануку влаштували різанину (відео)

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    У США в будинку рабина на Хануку влаштували різанину (відео)
    Фото: Eduardo Munoz/Reuters

    Невідомий напав на перехожих біля синагоги

    У суботу, 28 грудня, під час святкування Хануки, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.

    Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.

    Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п’ять осіб.

    1256262_10526246_01Карта з місцем нападу 

    Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п’ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні. 

    Нагадаємо, у квартирі в Голосіївському районі сталася різанина.

    Як повідомлялося, п’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець.

    кримінал США Нью-Йорк
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