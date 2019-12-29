У США в будинку рабина на Хануку влаштували різанину (відео)



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Фото: Eduardo Munoz/Reuters

Невідомий напав на перехожих біля синагоги

У суботу, 28 грудня, під час святкування Хануки, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.

Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.

Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п’ять осіб.

One of the victims was stabbed at least 6 times. The fifth/least severe case had a cut in his hand. Perp left in a vehicle with tag number HPT-5757 per the person who saw it and we confirmed it with him directly (but it was dark and rushed.) a Gray Nissan Sentra. — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

Карта з місцем нападу

Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п’ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.



Credit - Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf — Mike Cernovich (@Cernovich) December 29, 2019

Нагадаємо, у квартирі в Голосіївському районі сталася різанина.

Як повідомлялося, п’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець.