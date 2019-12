У США в будинку рабина на Хануку влаштували різанину (відео)

Невідомий напав на перехожих біля синагоги

У суботу, 28 грудня, під час святкування Хануки, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.

Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.

Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п’ять осіб.

One of the victims was stabbed at least 6 times. The fifth/least severe case had a cut in his hand. Perp left in a vehicle with tag number HPT-5757 per the person who saw it and we confirmed it with him directly (but it was dark and rushed.) a Gray Nissan Sentra.