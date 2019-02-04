У США опублікують невідомі твори Селінджера



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Невідомі твори Джерома Селінджера опублікує його син Фото: San Diego Historical Society/Getty Images

Селінджер 50 років писав твори і заповів опублікувати їх разом

Син письменника Джерома Селінджера заявив, що у його батька було безліч невідомих творів, і пообіцяв їх опублікувати.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

У період самітництва з 1965 року до смерті в 2010 році письменник продовжував писати. Раніше вважали, що письменник залишив літературну діяльність в 1965 році після публікації повісті «Шістнадцятий день Гепворта 1924» в журналі New Yorker.

Так, Селінджер 50 років писав твори. Після своєї смерті він заповів синові зібрати їх разом і опублікувати.

За словами Метта – сина письменника Селінджера, на роботу над творами підуть роки. Втім, він сподівається завершити все за 10 років.

Метт Селінджер також зазначив, що в одному з оповідань буде історія про сім'ю Гласів, про яких Селінджер писав короткі фантастичні розповіді.

Зазначимо, що права на рукописи Селінджера після його смерті успадкували син Метт і вдова О’Ніл. З 2011 року вони разом працюють над рукописами.