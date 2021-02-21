У США розбився надзвуковий реактивний літак

Літак, який здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району

В американському штаті Алабама зазнав аварії надзвуковий реактивний літак NorthropT-38, загинули двоє людей, що були на борту.

Про це повідомляє Fox News.

Літак, який здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району. Він упав недалеко від регіонального летовища Монтгомері, але не зачепив жодної споруди на землі.

На місце аварії відразу прибули представники національної гвардії ВПС.

Літаки NorthropT-38 Talon використовуються для навчальних місій у ВПС, а також у Військово-морських силах. У них, як правило, літають інструктор і студент-пілот.

Нагадаємо, напередодні у порту американського міста Лос-Анджелес легкомоторний літак врізався у вантажівку під час аварії.