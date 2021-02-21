  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США розбився надзвуковий реактивний літак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>В Алабамі зазнав краху надзвуковий реактивний літак NorthropT-38</p> - У США розбився надзвуковий реактивний літак

    В Алабамі зазнав краху надзвуковий реактивний літак NorthropT-38

    Літак, який здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району

    В американському штаті Алабама зазнав аварії надзвуковий реактивний літак NorthropT-38, загинули двоє людей, що були на борту.

    Про це повідомляє Fox News.

    Літак, який здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району. Він упав недалеко від регіонального летовища Монтгомері, але не зачепив жодної споруди на землі.

    На місце аварії відразу прибули представники національної гвардії ВПС.

    Літаки NorthropT-38 Talon використовуються для навчальних місій у ВПС, а також у Військово-морських силах. У них, як правило, літають інструктор і студент-пілот.

    Нагадаємо, напередодні у порту американського міста Лос-Анджелес легкомоторний літак врізався у вантажівку під час аварії.

    Дивіться також:
    Теги: США політ авіакатастрофа літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies