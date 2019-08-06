МЗС України засудило масову стрілянину у США



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Жертвами стрілянини в американських штатах Техас і Огайо стали понад 30 людей

У МЗС України заявили, що вважають «категорично невиправданими й неприйнятними будь-які прояви насильства»

Міністерство закордонних справ України засудило серію актів масової стрілянини, які були здійснені на вихідних у США.

Про це сказано в повідомленні відомства.

У міністерстві заявили, що вважають «категорично невиправданими й неприйнятними будь-які прояви насильства».

У МЗС підкреслили, що жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання, додавши, що українці разом з громадянами США«оплакують невинні жертви серії злочинних актів».

Нагадаємо, що жертвами стрілянини в американських штатах Техас і Огайо стали понад 30 людей, більше 40 отримали поранення.

Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.