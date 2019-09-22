У США сталася стрілянина, постраждали діти
Стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса
Поліція припускає, що напад скоїла одна людина
У США в центрі міста Індіанаполіс (штат Індіана) сталася перестрілка, в результаті якої постраждали шість осіб, серед них діти.
Про це повідомляє місцевий канал Indy Channel.
За припущенням поліції, напад скоїла одна людина.
Зазначається, стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса.
«Поліцейські, що прибули на місце події, виявили шістьох постраждалих, включаючи дітей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.
На даний момент поліція розшукує нападника.