У США сталася стрілянина, постраждали діти



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Стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса

Поліція припускає, що напад скоїла одна людина

У США в центрі міста Індіанаполіс (штат Індіана) сталася перестрілка, в результаті якої постраждали шість осіб, серед них діти.

Про це повідомляє місцевий канал Indy Channel.

За припущенням поліції, напад скоїла одна людина.

Зазначається, стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса.

«Поліцейські, що прибули на місце події, виявили шістьох постраждалих, включаючи дітей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

На даний момент поліція розшукує нападника.