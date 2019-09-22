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    У світі

    У США сталася стрілянина, постраждали діти

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    Стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса - У США сталася стрілянина, постраждали діти
    Стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса

    Поліція припускає, що напад скоїла одна людина

    У США в центрі міста Індіанаполіс (штат Індіана) сталася перестрілка, в результаті якої постраждали шість осіб, серед них діти.

    Про це повідомляє місцевий канал Indy Channel.

    За припущенням поліції, напад скоїла одна людина.

    Зазначається, стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса.

    «Поліцейські, що прибули на місце події, виявили шістьох постраждалих, включаючи дітей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

    На даний момент поліція розшукує нападника.

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