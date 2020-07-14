У США суд скасував першу за 17 років страту



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Рішення було прийнято судом у понеділок, 13 липня - в день, коли повинна була відбутися перша страта

Один із чотирьох смертних вироків, винесених на федеральному рівні Штатів, був скасований у день його здійснення

У США суддя Таня Чаткен своїм рішенням скасувала проведення першої за 17 років страти на федеральному рівні.

Про це в понеділок, 13 липня, повідомило агентство ТАСС.

Відзначається, що Чаткен вирішила дати чотирьом засудженим за вбивство дітей можливість оскаржити смертні вироки, винесені 15 червня генеральним прокурором США Вільямом Барром.

«Оскільки інтересам суспільства не відповідає проведення поспішного судового процесу і (водночас) відповідає процес підтвердження того, що застосування найбільш серйозного покарання відбувається відповідно до нашої Конституції, суд вважає видання попередньої судової заборони таким, що відповідає інтересам суспільства«, - заявила суддя.

Рішення було прийнято судом у понеділок, 13 липня - в день, коли повинна була відбутися перша страта. Ще дві планувалося здійснити цього тижня.