У США заборонили проводити весілля хасидів, на яке мали прийти 10 тисяч гостей



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У Нью-Йорку влада заборонила проводити весілля хасидів, на яке мали прийти 10 тисяч гостей

Ультраортодоксальна синагога в Брукліні вже звинуватила владу в «необґрунтованому» переслідуванні

Влада Нью-Йорку заборонила проведення масштабного весілля в Брукліні, яке хотіли влаштувати хасиди. На нього могли прийти до 10 тисяч гостей.

Про це повідомляє The New York Times.

Ультраортодоксальна синагога в Брукліні вже звинуватила владу в «необґрунтованому» переслідуванні.

Керівництво штату вжило «екстраординарних заходів», аби скасувати свято, зазначає видання. Так, у ситуацію особисто втрутився очільник департаменту охорони здоров’я Нью-Йорку, який доручив своїм заступникам вручити організаторам весілля наказ із вимогою дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки.

Очільник департаменту видав постанову за статтею 16, за порушення якої передбачений щоденний штраф 10 тисяч доларів, тобто це сума за кожен день порушення.

Влада очікувала, що на таке весілля приїдуть близько 10 тисяч гостей, деякі чиновники штату також отримали запрошення, вони підтвердили виданню, що низка запрошених гостей — з «гарячих точок» штату (у контексті коронавірусу).