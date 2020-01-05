На Буковині сталася стрілянина: двоє поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житель Неполоківців травмував пістолетом двох односельців

Один з потерпілих отримав поранення голови

У Чернівецькій області в ніч на 5 січня озброєний пістолетом чоловік поранив двох людей.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За даними поліції, інцидент стався в ніч з 4 на 5 січня у селищі міського типу Неполоківці. З'ясувалося,що озброєний пістолетом та мечем 40-річний місцевий житель влаштував стрілянину, та поранив двох людей, віком 28 і 41 рік.

Так, одного з потерпілих зловмисник ударив рукояткою пістолету по голові, а інший отримав рвану рану голови внаслідок пострілу. Постраждалих оглянули медпрацівники, після чого відпустили додому.

«Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нападника меч і стартовий пістолет калібру 9 мм з ознаками переробки ймовірно для відстрілу травматичних патронів, а також інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу», - розповіли в поліції.

Зазаначається, що зловмисника було затримано, а за фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ознаками хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.