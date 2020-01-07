На Черкащині затримали чоловіка, який в різдвяну ніч «замінував» ряд об’єктів



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Поліцейські Черкащини затримали чоловіка, який в різдвяну ніч надав неправдиве повідомлення про замінування Фото: Нацполіція

Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі

На Черкащині поліція затримала чоловіка, який повідомив про нібито замінування об’єктів у Монастирищенському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про закладену вибухівку правоохоронці отримали 6 січня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи з собаками та вибухотехніки. Під час обстеження об’єктів вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Разом з тим поліція оперативно затримали особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Чоловік зізнався у скоєному, але пояснити свої дії не зміг.

Псевдомінера затримала поліція. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 18 грудня, підтримав проєкт закону про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замунування. За відповідні зміни також мають проголосувати на засіданні парламенту.

За словами глави МВС Арсена Авакова, упродовж нинішнього року поліція отримала 3 403 повідомлень про замінування 91 818 об’єктів. Правоохоронці та фахівці повинні перевірити кожне таке повідомлення.

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