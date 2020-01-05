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    В Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки

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    В Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки

    Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз

    Поліцією проводиться розслідування за фактом стрілянини у Київському районі Одеси. Подія сталася четвертого січня близько дев’ятої вечора на вулиці Левітана.

    Постраждалих від противоправних дій немає, повідомляють у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

    Як повідомили у пресслужбі, до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.

    Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.

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    Як повідомлялося, у Львові чоловік здійснив збройний напад на магазин.

    Нагадаємо, у Харкові чоловік хотів здати автомат в ломбард.

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