В Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз

Поліцією проводиться розслідування за фактом стрілянини у Київському районі Одеси. Подія сталася четвертого січня близько дев’ятої вечора на вулиці Левітана.

Постраждалих від противоправних дій немає, повідомляють у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Як повідомили у пресслужбі, до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.

Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.

Читайте також: ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до резонансного вбивства на Херсонщині

Як повідомлялося, у Львові чоловік здійснив збройний напад на магазин.

Нагадаємо, у Харкові чоловік хотів здати автомат в ломбард.