IKEA виплатить $46 млн батькам хлопчика, який загинув від падіння комода



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За останні роки куплені в магазині IKEA комоди з серії Malm стали причиною десяти смертей

За останні роки з-за цього предмета меблів загинули ще десять чоловік

Компанія IKEA виплатить батькам дворічного хлопчика, який помер у 2017 році в США після падіння на нього комода серії Malm, компенсацію в розмірі $ 46 млн.

Про це повідомляє CBC News.

Як стало відомо, за останні роки з-за цього предмета меблів загинули ще десять чоловік.

Батьки хлопчика Джолін і Крейг Дудек заявляють, що конструкція комода нестійка, а також не відповідає стандартам безпеки.

До цього в 2016 році IKEA виплатила $50 млн трьом американським сім'ям, чиїх дітей на смерть придавило меблями вказаної серії.

З цієї причини підрозділу компанії в США довелося відкликати ці комоди.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у вересні 2018 року провів зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого займається Вагіф Алієв. Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA вирішила відкрити чотири пункти видачі інтернет-замовлень площею близько 500 кв. м кожен. Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в торгових центрах, де буде видаватися продукція, замовлена через сайт.

IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів. Компанія почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату в Києві. IKEA хоче набрати близько 100 співробітників, які працюватимуть у відділах продажів і роботи з клієнтами, логістики та дизайну інтер'єру.

Згодом стало відомо, що IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockвuster Mall Вагіфа Алієва.

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