У США під час аварії літака загинули три людини
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Фото: The Associated Press
У США під час аварії літака загинули три людини
Літак зазнав аварії при спробі приземлення
В американському штаті Мен в результаті аварії літака загинули три людини. Про це повідомляє громадська телерадіокомпанія CBC.
За даними CBC, літак вилетів з канадського міста Пемброк в сторону канадської провінції Острів Принца Едуарда. Відзначається, що він зазнав аварії в сільській місцевості штату Мен при спробі приземлення.
У CBC уточнили, що повітряне судно виконувало приватний рейс, в момент події на борту перебували три людини. В даний момент їх особистості не встановлені.
Причини авіакатастрофи встановлюються.