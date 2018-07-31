У США під час аварії літака загинули три людини



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Фото: The Associated Press У США під час аварії літака загинули три людини

Літак зазнав аварії при спробі приземлення

В американському штаті Мен в результаті аварії літака загинули три людини. Про це повідомляє громадська телерадіокомпанія CBC.

За даними CBC, літак вилетів з канадського міста Пемброк в сторону канадської провінції Острів Принца Едуарда. Відзначається, що він зазнав аварії в сільській місцевості штату Мен при спробі приземлення.

У CBC уточнили, що повітряне судно виконувало приватний рейс, в момент події на борту перебували три людини. В даний момент їх особистості не встановлені.

Причини авіакатастрофи встановлюються.