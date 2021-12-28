Відома українська співачка вперше зізналася, що стала бабусею

У артистки Ассії Ахат народилася онучка

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат вперше зізналася, що стала бабусею. Про це Ахат розповіла у програмі «Світське життя».

Зірка відверто поділилася, що її старший син Данило три роки тому став батьком. У чоловіка народилася донька.

«У мого старшого сина є донька, її звати Аліса, їй три роки. Не забороняю називати себе бабусею, але якось так сталося, що дівчинка називає мене Ассія», - поділилася артистка.

Разом з тим Ахат зізналася, як ставиться до того, що тепер у свої 56 перебуває в статусі бабусі.

«Безумовно, я не буду кривити душею, звичайно я думаю про вік, десь є якесь хвилювання. Але от цього року я заспокоїлася з цим. Я зрозуміла, що нічого не зробиш. Я свою маму зробила бабусею у 38 років. У кожному поколінні у родині в нас бабусями стають дуже рано», – пояснила скрипалька.

Ассія зізналася, що завжди мріяла про донечку, тож тепер активно балує свою онучку. Співачка розповіла, що настільки сильно мріяла про дівчинку, що навіть зверталася до астрологів.

«Я дійсно постійно мріяла про дівчинку. Ми хотіли дівчинку, коли ми планували дитину, ми два роки зверталися до астрологів. Ми вираховували не просто дівчинку, а дівчинку з королівськими градусами, якихось неймовірних талантів. І коли це все не співпадало за якимись термінами певними, нам астролог сказав: «Слухай, все. От зараз немає якихось затемнень, якихось негараздів, починайте». І ми з ходу, раз і все, і вийшов Філіпуся», - розповіла про появу на світ другого сина Ахат.

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