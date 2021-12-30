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    Як правильно гуляти з немовлям у морозну погоду? Поради медика

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    Прогулянки на свіжому повітрі необхідні дітям навіть взимку - Як правильно гуляти з немовлям у морозну погоду? Поради медика
    Прогулянки на свіжому повітрі необхідні дітям навіть взимку
    фото з відкритих ресурсів

    Довгі прогулянки краще скасувати

    Холод ворог не тільки дорослих, а й дітей, адже вони ще більше страждають від низьких температур. Та свіже повітря життєво необхідно організму, що формується. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко.

    «Мамам із маленькими дітками в колясочках краще виходити в мороз на вулицю на 10-15 хвилин 3-4 рази на день, ніж один раз, але надовго. Мова про грудних маленьких діток, які ще не ходять, не говорять», – зазначив Геращенко.

    При температурі нижче -5 лікар радить тримати в колясці грілку чи пляшку з теплою водою, проте так, щоб вона не торкалась дитини. Це створить в колясці свій мікроклімат, комфортний для малечі.

    «Якщо надворі великі морози – вище -10 чи -15 градусів та ще й вітер, і ви плануєте бути на вулиці більше 15-30 хвилин, тоді варто під спинку підкласти теплий плед і тепленько вдягти дитину. Взуття має бути не тісне, потрібно одягнути шкарпетки і обов’язково шапочку», – розповів судинний хірург.

    Для безпеки та комфорту дитини Роман Геращенко радить в приміщеннях «розкутати» дитину. «Якщо ж, наприклад, мама з колясочкою йде в гіпермаркет, то краще там зняти шапочку і верхній одяг та відкрити колясочку. Потрібно, щоб дитина не спарилася, адже одежина стане волога, тоді вона може замерзнути на морозі. Перед тим як виходити на вулицю, потрібно обов’язково міняти памперс. Надвір потрібно виходити обов’язково в сухому памперсі», – наголосив лікар.

    Раніше український педіатр Євген Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура. За його словами, дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування – це вже злочин.

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    Теги: здоров'я діти лікар повітря вітер негода
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    Як правильно гуляти з немовлям у морозну погоду? Поради медика