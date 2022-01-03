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    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)

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    Жінка врятувалась від відключення від апарату ШВЛ завдяки віагрі - Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Жінка врятувалась від відключення від апарату ШВЛ завдяки віагрі
    фото: Monica Almeida / Metro

    Медсестра, яка 45 днів боролася за своє життя після зараження Covid-19, нарешті вилікувалась «різдвяним дивом»

    У Великій Британії стався випадок, який уже встигли охрестити «різдвяним дивом». Медсестра, яка хворіла Covid-19, вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри. Про це повідомляє видання Metro.

    Зазначається, що жінка 45 днів перебувала під апаратом штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а за 72 години до його відключення їй вирішили дати велику дозу віагри, що в результаті врятувало її: вона прокинулася, вийшла з коми і пішла на поправку

    Жінка, що страждає на астму, була вакцинована обома дозами препарату, проте, незважаючи на це, у жовтні їй прийшов позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Вона втратила нюх та смак, а також почала кашляти кров'ю. Звернення до лікаря не дало результатів – їй лише виписали ліки за рецептом.

    Опинившись вдома, їй стало погано, вона не могла нормально дихати, через що її відвезли до лікарні і помістили в штучну кому. Довгий час лікарі боролися за її здоров'я, але нічого не допомагало.

    Тоді було ухвалено рішення покликати її батьків, які живуть у Португалії, щоб вони попрощалися з дочкою, та відключити її від апарату ШВЛ. Незадовго до того, як це мало статися, лікарі пішли на незвичайний крок і ввели їй значну дозу віагри.

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    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)
    фото: Monica Almeida / Metro

    Протягом кількох днів стан пацієнтки почав покращуватися: вона почала самостійно дихати, а рівень кисню, якого вона потребувала, знизився вдвічі. Сама медсестра впевнена, що врятував її саме пов'язаний з еректильною дисфункцією препарат, оскільки він відкрив її дихальні шляхи, що допомогло роботі її легенів.

    Раніше повідомлялося, зо за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу перенесли 3 млн громадян.

    Також раніше головний санітарний лікар заявляв, що у Міністерстві охорони здоров'я України не передбачають суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію до кінця лютого 2022 року.

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    Теги: лікар Велика Британія жінка ліки коронавірус
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    Британка вийшла із 45-денної коми після введення великої дози віагри (фото)