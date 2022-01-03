Новорічне фото бородатого Ющенка. Стало відомо, ким доводиться ефектна блондинка експрезиденту
Жінка зі світлини виявилася невісткою Ющенка
Віктор Ющенко у новому іміджі з'явився у мережі на святковій світлині. Третій президент України запустив бороду. Світлину із політиком на своїй сторінці у Facebook опублікувала Катерина Ющенко.
На фото 67-річний Ющенко позує із загадковою блондинкою біля прикрашеної новорічної ялинки. Нею виявилася невістка політика, яка є дружиною племінника Віктора Ющенка, Ярослава Ющенка.
Ярослав Ющенко – син рідного брата експрезидента Петра Ющенка.
З дружиною Катериною Ярослав навчався на економічному факультеті. За словами Арсена Авакова, дружина Ющенка деякий час навіть працювала в банку Авакова – АКБ «Базис». На даний час вона – директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України
Ярослав і Катерина одружилися у вересні 2004 року.
У квітні 2005 року у подружжя народилася дочка – Анастасія.
Нагадаємо, напередодні жінка оприлюднила фото і відео зі святкування Нового року.
«З Новим роком, Пане-господарю!», – підписала вона пост.
Раніше третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі.
До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».
Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.