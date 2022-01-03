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    Новорічне фото бородатого Ющенка. Стало відомо, ким доводиться ефектна блондинка експрезиденту

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    Ющенко сфотографувався зі своєю невісткою у святковій обстановці - Новорічне фото бородатого Ющенка. Стало відомо, ким доводиться ефектна блондинка експрезиденту
    Ющенко сфотографувався зі своєю невісткою у святковій обстановці
    фото: Катерина Ющенко/Facebook

    Жінка зі світлини виявилася невісткою Ющенка

    Віктор Ющенко у новому іміджі з'явився у мережі на святковій світлині. Третій президент України запустив бороду. Світлину із політиком на своїй сторінці у Facebook опублікувала Катерина Ющенко.

    На фото 67-річний Ющенко позує із загадковою блондинкою біля прикрашеної новорічної ялинки. Нею виявилася невістка політика, яка є дружиною племінника Віктора Ющенка, Ярослава Ющенка.

    Дружина племінника Ющенка/фото: Катерина Ющенко/Facebook
    Дружина племінника Ющенка/фото: Катерина Ющенко/Facebook

    Ярослав Ющенко – син рідного брата експрезидента Петра Ющенка.

    З дружиною Катериною Ярослав навчався на економічному факультеті. За словами Арсена Авакова, дружина Ющенка деякий час навіть працювала в банку Авакова – АКБ «Базис». На даний час вона – директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України

    Ярослав і Катерина одружилися у вересні 2004 року.

    Катерина із чоловіком Ярославом/фото: Катерина Ющенко/Facebook
    Катерина із чоловіком Ярославом/фото: Катерина Ющенко/Facebook

    У квітні 2005 року у подружжя народилася дочка – Анастасія.

    Святкування Нового року у родинному колі/фото: Катерина Ющенко/Facebook
    Святкування Нового року у родинному колі/фото: Катерина Ющенко/Facebook

    Нагадаємо, напередодні жінка оприлюднила фото і відео зі святкування Нового року.

    «З Новим роком, Пане-господарю!», – підписала вона пост.

    Раніше третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі.

    До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».

    Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.

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    Теги: Віктор Ющенко президент жінка
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    Новорічне фото бородатого Ющенка. Стало відомо, ким доводиться ефектна блондинка експрезиденту