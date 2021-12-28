Дитина за 70 тис. євро: Нацполіція викрила схему продажу немовлят за кордон

Ошуканих жінок для народження немовлят змушували виїжджати до Чехії

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом трьох років наживалася на схемі продажу новонароджених дітей за кордон. Вартість одного немовляти вони оцінювали у 50-70 тис. євро. Про це повідомляє пресслужба МВС.

До складу групи входило шестеро чоловіків, двоє з яких – засновники приватної клініки. Саме там здійснювалося вербування жінок із малозабезпечених родин, які погоджувалися на програму так званого сурогатного материнства.

Слідством встановлено, що ошуканих жінок для народження немовлят змушували виїжджати до Чехії.

«Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець», – йдеться у повідомленні поліції.

Після народження жінки під примусом підписували відмову від дитини на користь іноземців. За даними слідства, протягом трьох років зловмисники збагатилися на понад 1,2 млн євро.

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Шістьом фігурантам уже оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Судом вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 млн грн кожному.

До слова, у липні Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування, яке займалося продажем немовлят. Зловмисники налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.