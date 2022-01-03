Українка зробила неочікуваний новорічний подарунок коханці свого чоловіка (фото)
Ревнива дружина прикрасила автівку несподіваним атрибутом
фото: pershij.com.ua
Обурена дружина оригінально прикрасила автівку коханки чоловіка
Ужгородка вирішила в оригінальний спосіб привітати з новорічними святами коханку свого чоловіка, повідомляє «Перший.com.ua».
На подвір’ї дев’ятиповерхівки по вул. Комендаря, 78 де було припарковане авто суперниці, жінка прикріпила до капота автомобіля саморізом «подарунок». Та залишила оригінальне привітання: «З наступаючими! Будеш мати свій, а не лізти до чужих!».
Жінка прикрасила автівку коханки чоловіка
Жінка прикріпила на авто коханки фалоімітатор біля якого залишила записку із побажаннями для соперниці.