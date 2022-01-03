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    Українка зробила неочікуваний новорічний подарунок коханці свого чоловіка (фото)

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    Ревнива дружина прикрасила автівку несподіваним атрибутом - Українка зробила неочікуваний новорічний подарунок коханці свого чоловіка (фото)
    Ревнива дружина прикрасила автівку несподіваним атрибутом
    фото: pershij.com.ua

    Обурена дружина оригінально прикрасила автівку коханки чоловіка

    Ужгородка вирішила в оригінальний спосіб привітати з новорічними святами коханку свого чоловіка, повідомляє «Перший.com.ua».

    На подвір’ї дев’ятиповерхівки по вул. Комендаря, 78 де було припарковане авто суперниці, жінка прикріпила до капота автомобіля саморізом «подарунок». Та залишила оригінальне привітання: «З наступаючими! Будеш мати свій, а не лізти до чужих!».

    Жінка прикрасила автівку коханки чоловіка
    Жінка прикрасила автівку коханки чоловіка

    Жінка прикріпила на авто коханки фалоімітатор біля якого залишила записку із побажаннями для соперниці.

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    Теги: автомобіль Ужгород жінка дружина Закарпатская область
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    Українка зробила неочікуваний новорічний подарунок коханці свого чоловіка (фото)