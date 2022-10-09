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У Стамбулі прогримів потужний вибух

Надія Клочко
glavcom.ua
У Стамбулі прогримів потужний вибух

Причини вибуху наразі з'ясовуються

У найбільшому місті Туреччини Стамбулі прогримів потужний вибух. Почалася масштабна пожежа. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Полум'я вже перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.

У Стамбулі прогримів потужний вибух фото 1
У Стамбулі прогримів потужний вибух фото 2
У Стамбулі прогримів потужний вибух фото 3
У Стамбулі прогримів потужний вибух фото 4

Нагадаємо, наприкінці вересня прогримів вибух бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін, внаслідок вибуху були поранені двоє офіцерів. Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано. 

Теги: Туреччина Стамбул вибух

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У Стамбулі прогримів потужний вибух
У Стамбулі прогримів потужний вибух
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