У Стамбулі прогримів потужний вибух

Причини вибуху наразі з'ясовуються

У найбільшому місті Туреччини Стамбулі прогримів потужний вибух. Почалася масштабна пожежа. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Полум'я вже перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.

Нагадаємо, наприкінці вересня прогримів вибух бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін, внаслідок вибуху були поранені двоє офіцерів. Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано.