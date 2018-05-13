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    У Стамбулі зіштовхнулись два пасажирські лайнери: відео моменту зіткнення

    • Сьогодні, 20:58
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    Обидва літаки зазнали серйозних пошкоджень

    У неділю, 13 травня, у Стамбулі в аеропорту імені Ататюрка зіштовхнулись два пасажирські лайнери, які належать Turkish Airlines та Asiana Airlines.

    У результаті інциденту, пошкодились обидва літаки: лайнер південнокорейської компанії пошкодив крило, а лайнер турецької – хвіст. Причому у літака турецької компанії пошкодження значно більші.

    Чи є у результаті інциденту потерпілі, не повідомляється. Відомо, що пасажирів у літаку турецької компанії не було, коли все сталося.

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    У Стамбулі зіштовхнулись два пасажирські лайнери: відео моменту зіткнення
    У Стамбулі зіштовхнулись два пасажирські лайнери: відео моменту зіткнення
    У Стамбулі зіштовхнулись два пасажирські лайнери: відео моменту зіткнення

    Розпочато розслідування.

    У Turkish Airlines постраждав лайнер Airbus A321, а у Asiana Airlines - Airbus A330.

    Відео моменту зіткнення потрапило на відео.

    Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснив термінову посадку трансатлантичний рейс, що здійснювався авіакомпанією Qatar Airways з Дохи (Катар) – Далласу (США, штат Техас).

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