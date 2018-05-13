У Стамбулі зіштовхнулись два пасажирські лайнери: відео моменту зіткнення
- Сьогодні, 20:58
-
Розсилка
Обидва літаки зазнали серйозних пошкоджень
У неділю, 13 травня, у Стамбулі в аеропорту імені Ататюрка зіштовхнулись два пасажирські лайнери, які належать Turkish Airlines та Asiana Airlines.
У результаті інциденту, пошкодились обидва літаки: лайнер південнокорейської компанії пошкодив крило, а лайнер турецької – хвіст. Причому у літака турецької компанії пошкодження значно більші.
Чи є у результаті інциденту потерпілі, не повідомляється. Відомо, що пасажирів у літаку турецької компанії не було, коли все сталося.
Розпочато розслідування.
У Turkish Airlines постраждав лайнер Airbus A321, а у Asiana Airlines - Airbus A330.
Відео моменту зіткнення потрапило на відео.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснив термінову посадку трансатлантичний рейс, що здійснювався авіакомпанією Qatar Airways з Дохи (Катар) – Далласу (США, штат Техас).