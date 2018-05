Трансатлантичний рейс Доха - Даллас здійснив термінову посадку у Києві

Термінова посадка викликана медичною необхідністю

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку трансатлантичний рейс, що здійснювався авіакомпанією Qatar Airways з Дохи (Катар) – Далласу (США, штат Техас). Про це свідчать дані відповідних сервісів, призначених для відслідковування польотів.

Як сказано у повідомленні сервісу RadarBox24.com, термінова посадка викликана медичною необхідністю.

Qatar Airways #QR729 to Dallas is diverting to Kiev due to a medical emergency #radarbox https://t.co/FVgokdarYa pic.twitter.com/YgkwzazuqX