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    Трансатлантичний рейс Доха - Даллас здійснив термінову посадку у Києві

    • Сьогодні, 14:24
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    Літак, що здійснив посадку
    Літак, що здійснив посадку

    Термінова посадка викликана медичною необхідністю

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку трансатлантичний рейс, що здійснювався авіакомпанією Qatar Airways з Дохи (Катар) – Далласу (США, штат Техас). Про це свідчать дані відповідних сервісів, призначених для відслідковування польотів.

    Як сказано у повідомленні сервісу RadarBox24.com, термінова посадка викликана медичною необхідністю.

    За планом рейс з Дохи до Далласа мав тривати 15 год. 25 хв. Він виконується кожного дня. 

    Рейс виконувався літаком Boeing 777. Реєстраційний номер борту A7-BEJ.

    Нагадаємо, 6 травня в міжнародному аеропорту Одеси екстрено сів пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції.

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