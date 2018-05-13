Трансатлантичний рейс Доха - Даллас здійснив термінову посадку у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак, що здійснив посадку

Термінова посадка викликана медичною необхідністю

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку трансатлантичний рейс, що здійснювався авіакомпанією Qatar Airways з Дохи (Катар) – Далласу (США, штат Техас). Про це свідчать дані відповідних сервісів, призначених для відслідковування польотів.

Як сказано у повідомленні сервісу RadarBox24.com, термінова посадка викликана медичною необхідністю.

Qatar Airways #QR729 to Dallas is diverting to Kiev due to a medical emergency #radarbox https://t.co/FVgokdarYa pic.twitter.com/YgkwzazuqX — RadarBox24 (@RadarBox24) May 13, 2018

За планом рейс з Дохи до Далласа мав тривати 15 год. 25 хв. Він виконується кожного дня.

Рейс виконувався літаком Boeing 777. Реєстраційний номер борту A7-BEJ.

Нагадаємо, 6 травня в міжнародному аеропорту Одеси екстрено сів пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції.