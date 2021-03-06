У світі кількість інфікованих на коронавірус перевалило за 116 млн

До першої трійки за кількістю інфікованих входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі померли понад 2 млн 593 тисяч осіб

У світі станом на 6 березня зафіксували 116 739 979 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, 2 593 526 осіб померли, одужали 92 339 490 осіб.

З початку нової доби були зафіксовані 79 700 нових випадків, померли 2 075 осіб.

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (29 593 704), Індія (11 192 088) і Бразилія (10 871 843).

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9 144 людей. Також 3 351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3 309 людей.