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    У світі кількість інфікованих на коронавірус перевалило за 116 млн

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    До першої трійки за кількістю інфікованих входять США, Індія і Бразилія - У світі кількість інфікованих на коронавірус перевалило за 116 млн

    До першої трійки за кількістю інфікованих входять США, Індія і Бразилія

    Фото з відкритих джерел

    У всьому світі померли понад 2 млн 593 тисяч осіб

    У світі станом на 6 березня зафіксували 116 739 979 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

    Зокрема, 2 593 526 осіб померли, одужали 92 339 490 осіб.

    З початку нової доби були зафіксовані 79 700 нових випадків, померли 2 075 осіб.

    Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (29 593 704), Індія (11 192 088) і Бразилія (10 871 843).

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9 144 людей. Також 3 351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3 309 людей.

    Теги: США Індія Бразилія Україна коронавірус
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