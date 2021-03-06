Далай-лама отримав щеплення від коронавірусу вакциною Covishield (відео)

Вакцинацію пройшли ще десять людей, які проживають в резиденції Далай-лами

Духовний лідер Тибету Далай-лама отримав перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield в суботу, 6 березня, в лікарні в містечку Дхармсала на півночі Індії. Про це пише AP.

Після щеплення 85-річний Далай-лама закликав людей проявити сміливість і пройти вакцинацію.

«Щоб запобігти деяким серйозним проблемам, ця ін’єкція дуже і дуже корисна», – сказав він.

Лікар із лікарні, де була зроблена ін’єкція, повідомив, що після цього Далай-ламу спостерігали протягом 30 хвилин. «Він запропонував прийти в лікарню, як звичайна людина, щоб зробити собі щеплення», – сказав він.

За словами лікаря, вакцинацію пройшли ще десять людей, які проживають в резиденції Далай-лами. Всі одинадцять отримали вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом і британсько-шведським виробником ліків AstraZeneca і вироблену Індійським інститутом сироватки.

Індія підтвердила понад 11 мільйонів випадків коронавірусу і понад 157 тис. смертей. Країна, яка займає друге місце у світі за показниками захворюваності після США, розгорнула кампанію з вакцинації в січні, почавши з медичних працівників і тих, хто працює «на передовій». Раніше в цьому місяці Індія поширила свою кампанію з вакцинації на літніх людей і людей із захворюваннями, які піддають їх ризику.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).