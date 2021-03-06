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    У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 600 людей

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    За добу у столиці одужав 3351 пацієнт&nbsp; - У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 600 людей

    За добу у столиці одужав 3351 пацієнт 

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

    У столиці виявили за минулу добу 682 хворих на коронавірус. Померли 18 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «682 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 18 людей. Усього за період пандемії в місті 2753 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 141598», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 381 жінка віком від 18 до 90 років, 261 чоловік віком від 18 до 92 рокiв. А також 21 дівчинка віком від 7 місяців до 16 років та 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Одужали минулої доби 138 людей. Загалом коронавірус подолали 96 287 киян.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 107, Шевченківському – 86 та в Деснянському – 85» – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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