Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні виявлено 9144 нових хворих на коронавірус
До лікарень шпиталізовані 3309 хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужа, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.
Про вце повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1394061 особа;
- одужало – 1194373 особи;
- летальних випадків – 26919;
- проведено ПЛР-тестувань – 7101358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10155 людей. Також 4149 пацієнтів одужали, а 172 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3355 людей.
Було здійснено тестувань за добу – 83756 (зокрема методом ПЛР – 40393, методом ІФА – 16127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27236).