Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні виявлено 9144 нових хворих на коронавірус

Найбільший добовий приріст заражених в Житомирській та Вінницькій областях

До лікарень шпиталізовані 3309 хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужа, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.

Про вце повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1394061 особа;

одужало – 1194373 особи;

летальних випадків – 26919;

проведено ПЛР-тестувань – 7101358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10155 людей. Також 4149 пацієнтів одужали, а 172 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3355 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 83756 (зокрема методом ПЛР – 40393, методом ІФА – 16127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27236).

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