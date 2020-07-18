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    У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу

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    Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу - У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу
    Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу

    Серійне виробництво і масове поступлення відбудеться не раніше весни 2021 року, зазначив Ляшко

    Масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

    Про це в ефірі ток-шоу «Свобода Слова» Савіка Шустера сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Коли ми говоримо про вакцину проти Covid-19, ми знаємо, що проводиться 155 досліджень, сім вийшло вже на третю, клінічну стадію, або завершується друга, тобто показують результат. Ми очікуємо її якнайскоріше але розуміємо, що серійне виробництво і масове поступлення відбудеться не раніше весни 2021 року», — сказав Ляшко.

    Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми (ГМО).

    До слова, слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

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