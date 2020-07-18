Влада Італії заборонила поїздки до Сербії, Косова та Чорногорії
Оновлений список включає 16 країн
Італія оголосила про повну заборону на всі повітряні, автомобільні та залізничні перевезення в Італію з Сербії, Чорногорії та Косова через коронавірусну кризу.
Про це повідомляє The Local.
«Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца видав заборону на всі повітряні, автомобільні та залізничні перевезення в Італію з Сербії, Чорногорії та Косова через ситуацію з Covid-19», - йдеться в повідомленні.
Ці три країни були додані в список країн, поїздки до яких вважаються ризиковими через високий рівень зараження.
Оновлений список включає 16 країн: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу, Домініканська Республіка, Сербія, Чорногорія і Косово.
Подорожі, як і раніше, надто обмежені в багато країн, що не входять в ЄС, в тому числі в США, при цьому дозволені тільки поїздки, що вважаються «необхідними«.
Сама Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження пішов на зниження.
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.