Влада Італії заборонила поїздки до Сербії, Косова та Чорногорії



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Влада Італії заборонила громадянам поїздки до Сербії, Косова та Чорногорії

Оновлений список включає 16 країн

Італія оголосила про повну заборону на всі повітряні, автомобільні та залізничні перевезення в Італію з Сербії, Чорногорії та Косова через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє The Local.

«Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца видав заборону на всі повітряні, автомобільні та залізничні перевезення в Італію з Сербії, Чорногорії та Косова через ситуацію з Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Ці три країни були додані в список країн, поїздки до яких вважаються ризиковими через високий рівень зараження.

Оновлений список включає 16 країн: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу, Домініканська Республіка, Сербія, Чорногорія і Косово.

Подорожі, як і раніше, надто обмежені в багато країн, що не входять в ЄС, в тому числі в США, при цьому дозволені тільки поїздки, що вважаються «необхідними«.

Сама Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження пішов на зниження.

Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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