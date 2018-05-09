У Таджикистані стався землетрус, поштовхи відчули кілька інших країн
- Сьогодні, 16:39
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Про постраждалих чи про пошкодження поки що не повідомляється
У кількох районах Таджикистану стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи.
Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.
У Ісламабаді і Кабулі люди вибігали зі своїх офісів і будинків.
Наразі про постраждалих чи про пошкодження не повідомляється.
Раніше 9 травня землетрус магнітудою 5,1 стався в східному Пакистані біля кордону з Афганістаном.
Повідомлялося, що десять студентів травмовані, коли землетрус викликав паніку у школі в північно-західному місті Банну.
Нагадаємо, 5 травня вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1.