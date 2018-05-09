У Таджикистані стався землетрус, поштовхи відчули кілька інших країн

Про постраждалих чи про пошкодження поки що не повідомляється

У кількох районах Таджикистану стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи. Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану. У Ісламабаді і Кабулі люди вибігали зі своїх офісів і будинків. Наразі про постраждалих чи про



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Землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений у гірському районі поблизу Афганістану

Про постраждалих чи про пошкодження поки що не повідомляється

У кількох районах Таджикистану стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи.

Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.

У Ісламабаді і Кабулі люди вибігали зі своїх офісів і будинків.

Наразі про постраждалих чи про пошкодження не повідомляється.

Раніше 9 травня землетрус магнітудою 5,1 стався в східному Пакистані біля кордону з Афганістаном.

Повідомлялося, що десять студентів травмовані, коли землетрус викликав паніку у школі в північно-західному місті Банну.

Нагадаємо, 5 травня вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1.