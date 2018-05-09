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    У Таджикистані стався землетрус, поштовхи відчули кілька інших країн

    Про постраждалих чи про пошкодження поки що не повідомляється
    У кількох районах Таджикистану стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи. Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану. У Ісламабаді і Кабулі люди вибігали зі своїх офісів і будинків. Наразі про постраждалих чи про
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    <span>Землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений у гірському районі поблизу Афганістану</span>
    Землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений у гірському районі поблизу Афганістану

    Про постраждалих чи про пошкодження поки що не повідомляється

    У кількох районах Таджикистану стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи.

    Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.

    У Ісламабаді і Кабулі люди вибігали зі своїх офісів і будинків.

    Наразі про постраждалих чи про пошкодження не повідомляється.

    Раніше 9 травня землетрус магнітудою 5,1 стався в східному Пакистані біля кордону з Афганістаном.

    Повідомлялося, що десять студентів травмовані, коли землетрус викликав паніку у школі в північно-західному місті Банну.

    Нагадаємо, 5 травня вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1.

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