У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту



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Військовий уряд Таїланду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити партіям демократичного фронту посилити свої позиції

У Таїланді в неділю, 24 березня, відбувається голосування на перших з військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, котрий стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших, приїхавши до виборчої дільниці в Бангкоку на «Мерседесі».

Як зазначає інформагенція AP, глава уряду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити посилити свої позиції партіям демократичного фронту, чинним без оглядки на військових.

Основне завдання проведеної військовим урядом реформи полягає в тому, щоб не допустити домінування окремих партій, а також запобігти висуненню на перші ролі популістів, пов'язаних з кланом колишньої прем'єрки Таїланду Їнглак Чинават, засудженої в 2017 році за звинуваченням у корупції. Пізніше вона залишила країну.

За новою системою голосування, чим більше та чи інша партія отримає місць в одномандатних виборчих округах, тим менше для неї буде виділено мандатів за партійними списками на основі пропорційного представництва.

Як прогнозують експерти, основні голоси можуть розподілитися між «Народною державною силою» на чолі з генералом Прают Чан-Очем, Демократичною партією, формуванням «Для тайців» і Партією майбутнього.

Право голосу мають понад 51 мільйон жителів країни, аналітики очікують високу явку. За підсумками голосування вирішиться питання про розподіл 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, 350 з них обираються у виборчих округах, а 150 - за партійними списками. Члени Сенату призначаються безпосередньо військовою владою. Формувати уряд, який, як очікується, буде коаліційним, обом палатам належить спільно.

У Таїланді в травні 2014 року відбувся військовий переворот, який став відповіддю армії на затяжну політичну кризу.

Джерело: DW