  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту

    • Розсилка
    У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту

    Військовий уряд Таїланду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити партіям демократичного фронту посилити свої позиції

    У Таїланді в неділю, 24 березня, відбувається голосування на перших з військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, котрий стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших, приїхавши до виборчої дільниці в Бангкоку на «Мерседесі».

    Як зазначає інформагенція AP, глава уряду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити посилити свої позиції партіям демократичного фронту, чинним без оглядки на військових.

    Основне завдання проведеної військовим урядом реформи полягає в тому, щоб не допустити домінування окремих партій, а також запобігти висуненню на перші ролі популістів, пов'язаних з кланом колишньої прем'єрки Таїланду Їнглак Чинават, засудженої в 2017 році за звинуваченням у корупції. Пізніше вона залишила країну.

    За новою системою голосування, чим більше та чи інша партія отримає місць в одномандатних виборчих округах, тим менше для неї буде виділено мандатів за партійними списками на основі пропорційного представництва.

    Як прогнозують експерти, основні голоси можуть розподілитися між «Народною державною силою» на чолі з генералом Прают Чан-Очем, Демократичною партією, формуванням «Для тайців» і Партією майбутнього.

    Право голосу мають понад 51 мільйон жителів країни, аналітики очікують високу явку. За підсумками голосування вирішиться питання про розподіл 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, 350 з них обираються у виборчих округах, а 150 - за партійними списками. Члени Сенату призначаються безпосередньо військовою владою. Формувати уряд, який, як очікується, буде коаліційним, обом палатам належить спільно.

    У Таїланді в травні 2014 року відбувся військовий переворот, який став відповіддю армії на затяжну політичну кризу.

    Джерело: DW

    Читайте також
    вибори Таїланд переворот уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ