Із листопада в Україні заборонено ловити рибу у зимувальних ямах

Риболовлю у заборонений період дозволено на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям

За недотримання норм передбачено адміністративну відповідальність – штраф до 680 грн

У більшості українських водойм з 1 листопада почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.

Відомство зазначає, що відповідна заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів у зимовий період. У переважній кількості областей вона триватиме до початку нересту 2021 року, в деяких – до кінця зими.

Дізнатися, в яких саме водоймах та місцях діятиме заборона, можна за посиланням.

У Держрибагентстві нагадали, що риболовлю у заборонений період дозволено на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям.

Водночас любительський вилов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння із гачком не більше за № 10, мормишкою, наживною і живцевими снастями.

Загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями, не повинна перевищувати п'яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство, – не більше ніж десять на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачено адміністративну відповідальність – штраф до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину.

Наприклад: судака – 510 грн, сома – 425 грн, щуки – 340 грн, сазана (коропа) – 306 грн, білого амура – 255 грн, товстолоба – 255 грн, рибця звичайного – 255 грн, ляща – 170 грн, лина – 119 грн, плітки – 85 грн, краснопірки – 68 грн, підуста – 34 грн, плоскирки – 34 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн тощо.