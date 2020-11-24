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    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба

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    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба

    У Сербинівське водосховище випустили майже шість тонн риби

    Минулого тижня відбулося зариблення Сербинівського водосховища, в межах с. Северинівка Жмеринського району Вінницької області.

    Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

    До водосховища випустили 5716 кг цьоголітки коропа та товстолоба.

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    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
    На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба

    Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Вінницького рибоохоронного патруля.

    Джерело: misto.vn.ua

    Теги: Вінниччина риба
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