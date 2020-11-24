На Вінниччині у водосховище запустили коропа та товстолоба
У Сербинівське водосховище випустили майже шість тонн риби
Минулого тижня відбулося зариблення Сербинівського водосховища, в межах с. Северинівка Жмеринського району Вінницької області.
Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.
До водосховища випустили 5716 кг цьоголітки коропа та товстолоба.
Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Вінницького рибоохоронного патруля.
Джерело: misto.vn.ua