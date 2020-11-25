Поблизу Кам’янця-Подільського знайшли рештки мамонта (фото)

Знахідки кісток мамонтів на Кам’янеччині – не рідкість, відзначають експерти

Кістку мамонта знайшли учасники акції «Прибери в горах» у глиняному кар’єрі в селі Привороття Друге Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info

Фрагмент лопатки, що виглядав із шару глини, виявив ще раніше викладач природничого факультету КПНУ, кандидат географічних наук, доцент, заві­дувач кафедри географії Ігор Касіяник разом зі студентами, однак взяти її тоді не змогли через небезпеку обвалу. Тепер же, коли після літніх дощів відбувся зсув глини, кістку вдалося витягнути.

«Знахідки кісток мамонтів у наших краях – не рідкість, і всі вони відносяться до відслонень другої надзаплавної тераси. 50-70 ти­сяч років тому, на початку другого зледеніння, мамонти в нас водилися в асортименті, і люди, а це ще були неандертальці або кроманьйонці, активно на них полювали. Тут була тундра, холодно, мало рослинності, тому мисливці не лише споживали м’ясо мамонтів і майстрували з їхнього хутра одяг, але й використовували їхні великі та при цьому доволі легкі кістки й теп­лі шкури для будівництва житла», – коментує знахідку Ігор Касіяник.

Швидше за все, тут міг бути повний кістяк мамонта, але в процесі видобутку глини його поламали, якраз ту частину, де був череп і бивні. Оскільки бивні мають велику цінність, їх, як правило, зразу забирають. Інші кістки мають пористу структуру, вони дуже крихкі, і на сірих аукціонах продаються за безцінь. Але вони мають цінність для науки, зазначає ЗМІ.

Археологи планують кістку законсервувати і передати до національного природного парку «Подільські Товтри».

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