У Тихому океані виникла надзвичайна хвиля-вбивця

Висота хвилі в три рази перевищувала своїх сусідок. Таке буває раз на тисячоліття

Біля берегів Канади зареєстрували найекстремальнішу хвилю-вбивцю, висота якої досягла 17,6 метра. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, найекстремальніша з коли-небудь зареєстрованих хвиль-вбивць була задокументована біля острова Ванкувер у Британській Колумбії.

Хвиля висотою 17,6 метра – висота чотириповерхової будівлі – зафіксована ще у 2020 році, але лише зараз підтверджена академічним дослідженням.

Дослідники виявили, що хвиля була подією «раз на тисячоліття».

«Безпосередньо спостерігалося лише кілька хвиль-вбивць в умовах відкритого моря, і нічого такого масштабу. Імовірність такої події становить один раз в 1300 років», – розповів доктор Йоханнес Геммріх, що займається вивченням великих хвиль.

За даними CNN, ця хвиля викликала фурор в науковому співтоваристві як найекстремальніша хвиля-вбивця з коли-небудь зареєстрованих. Вона була в три рази вища за навколишні хвилі.

Хвилі-вбивці, також відомі як хвилі-виродки, характеризуються тим, що їх висота більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Неймовірна сила і здатність з'являтися з нізвідки робить ці хвилі особливо небезпечним явищем, і вони вже давно стали частиною морського фольклору.

Перша зареєстрована хвиля-вбивця була задокументована біля узбережжя Норвегії 1 січня 1995 року. Вона досягала близько 12 метрів у висоту.

У 2020 році дослідники з Мельбурнського університету виявили, що навіть якщо глобальні рівні викидів стабілізуються, кліматична криза, ймовірно, призведе до більш частих екстремальних хвиль у цьому столітті.

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