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    Температурний рекорд зафіксували синоптики у Черкасах

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    Цьогоріч Черкащина побила попередній температурний рекорд майже на 2 градуси - Температурний рекорд зафіксували синоптики у Черкасах
    Цьогоріч Черкащина побила попередній температурний рекорд майже на 2 градуси
    фото з відкритих джерел

    У середині лютого температура піднялася до рекордних показників

    Синоптики зафіксували температурний рекорд у Черкасах. 11 лютого в місті було +10,5. Про це заявив директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на Facebook-сторінці.

    «Атлантика встановлює нові теплі рекорди. 11 лютого в Черкасах встановлено новий рекорд максимальної температури повітря за всі часи спостережень для цього дня. Термометри показали +10,5. Це на 1,4 градуса вище за попередній рекорд +9,1, який був у 2020 році», – написав метеоролог.

    У січні в Черкасах синоптики зафіксували рекордні пориви вітру для цього місяця – 25 м/сек.

    Нагадаємо, в Україні 12-13 лютого очікується ожеледиця на дорогах, сильний вітер, а в Карпатах – значний сніг.

    «12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі в Карпатах значний сніг. Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться у повідомленні.

    В Україні в суботу, 12 лютого, опади прогнозують у східних та північних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.

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    Теги: клімат Черкаси рекорд повітря
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    Температурний рекорд зафіксували синоптики у Черкасах