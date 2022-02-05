Льодовики Евересту стрімко тануть: чим це загрожує

Американські кліматологи виявили на схилах Евересту значне стоншення льодовикового шару

Міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами із Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Про це пише Phys.org.

Вчені заявили, що вони зафіксували стоншення льодовикового шару найвищої гори у світі на 55 метрів за останні 25 років. Це танення спричинене глобальними змінами клімату, викликаними діяльністю людини.

Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.

Вчені зазначають, що важливою є оцінка танення у всіх системах високогірних льодовиків, адже високогірні системи підтримують тендітний баланс усіх локальних екосистем.

Нагадаємо, танення льодовиків Гренландії підняло рівень Світового океану.

Також вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими.

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